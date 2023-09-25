Медведев призвал не допускать дестабилизации в России из-за мигрантов

Зампред СБ РФ отметил, что пребывание сотен тысяч мигрантов в российских регионах порождает несколько существенных проблем, среди которых преступность

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что нельзя допускать дестабилизации обстановки в стране из-за конфликтов между мигрантами и местным населением.

"Пребывание сотен тысяч мигрантов в российских регионах порождает ряд существенных проблем", - констатировал Медведев на заседании комиссии Совета безопасности РФ по миграционной политике. Он уточнил, что среди этих проблем - преступность среди иностранцев, конфликты с местным населением.

"Такие случаи в силу понятных причин, как и в других частях мира, получают большой резонанс и дестабилизируют общественно-политическую обстановку", - указал Медведев. "Допускать этого нельзя", - подчеркнул зампред СБ РФ.