В Ингушетии воссоздали технологию изготовления древнего женского головного убора

Видеограф РДНТ Ислам Цуров осуществил фотовидеофиксацию этнокультурных объектов, а мастер декоративно-прикладного искусства Зарема Цуловеа провела работу по воссозданию технологии

МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты Дома народного творчества им. Евлоевой (РДНТ) Ингушетии воссоздали технологию изготовления древнего национального женского головного убора - курхарса. Узнать секреты старинного мастерства современникам помогли находки с обрушившегося в горах склепа, говорится в сообщении пресс-службы РДНТ.

Наземный склеп в Цори обрушился в конце августа 2022 года из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло. В нем были найдены останки более 200 человек, а также оружие, предметы быта и украшения. В сентябре 2023 года склеп был полностью отреставрирован и восстановлен.

"В Доме народного творчества Ингушетии им. заслуженной артистки России К. А. Евлоевой завершилась кропотливая и ответственная работа по воссозданию технологии изготовления уникального и древнего национального женского головного убора курхарса. Это стало результатом огромного пласта исследовательских и научных изысканий, проведенных после обнаружения в горах Ингушетии артефактов из далекого прошлого ингушского народа, в том числе 11 курхарсов, часть из которых хорошо сохранилась", - говорится в сообщении.

Как сообщается, видеограф РДНТ Ислам Цуров осуществил фотовидеофиксацию этнокультурных объектов, а мастер декоративно-прикладного искусства Зарема Цуловеа провела работу по воссозданию технологии изготовления головного убора.

"Наши специалисты провели тщательное исследование и изучение всех Цоринских курхарсов. Авторитетные исследователи справедливо относят курхарс к индивидуальным чертам ингушской культуры позднего средневековья, первые сведения о курхарсе датированы в письменных источниках 1638 годом. Историк и археолог Евгений Крупнов считал, что курхарс ингушские женщины носили в XV - XVII веках, но устная традиция свидетельствует, что ингушские женщины-горянки продолжали использовать его во время религиозных праздников до конца XIX века", - передает пресс-служба слова директора РДНТ Марем Котиевой.

В пресс-службе добавили, что основу курхарса чаще изготавливали из войлока или кожи, сверху головной убор обделывали в два слоя шелком, атласом или парчой, выкрашенными в красный цвет. На лобной части крепились серебряные бляшки. К основанию курхарса прикрепляли орнаментированный кусок материала, снизу и с боков декорировали широкими лентами с золотым шитьем и серебряными цепочками ручного плетения в четыре ряда. Курхарсы носили вместе с височными кольцами.