Глава МВД РФ заявил о необходимости расширения сотрудничества с Арменией

По словам Владимира Колокольцева, это обусловлено такими вызовами, как международный терроризм, киберпреступность и нелегальная миграция

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о необходимости сохранять в современных условиях расширение двустороннего сотрудничества с Арменией, что обусловлено такими вызовами, как международный терроризм, киберпреступность и нелегальная миграция. Об этом он сказал в ходе заседания на объединенной коллегии министерств внутренних дел РФ и Армении, которая прошла в Ереване, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"В современных условиях потребность к расширению двустороннего взаимодействия сохраняется. В первую очередь это обусловлено наличием таких криминальных вызовов, как международный терроризм, транснациональная и киберпреступность, нелегальная миграция, незаконный оборот наркотиков и оружия", - процитировали министра в пресс-центре.

Колокольцев отметил, что при всех различиях оперативной обстановки в России и в Армении эти виды противоправных посягательств представляют угрозу для обоих государств. "Ключевые функции по ее нейтрализации реализуются нашими ведомствами", - подчеркнул российский министр.

По его словам, криминогенная ситуация на территориях двух государств остается под контролем, "а совместная работа базируется на прочном международном фундаменте, в различных форматах принят ряд важных решений по наиболее актуальной полицейской проблематике". "В России количество противоправных деяний в отношении армянских граждан в минувшем году сократилось почти на 15%, в текущем - на 18%", - сказал Колокольцев.

Также он подчеркнул, что в ряду совместно решаемых задач одно из ведущих мест занимает разыскная деятельность. По словам Колокольцева, существенный объем этой работы выполняют профильные подразделения по розыску десятков тысяч подозреваемых и обвиняемых. "Это требует значительных усилий, постоянной координации действий, использования самых современных средств и методов. В минувшем году и в первом полугодии текущего российской полицией обнаружено более 550 преступников, объявленных в розыск армянскими коллегами", - сказал он. Традиционно положительно себя зарекомендовали оперативно-профилактические мероприятия по этой тематике, добавил министр.