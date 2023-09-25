Патриарх Московский запретил в служении архимандрита Кирилла

Говорун в марте 2022 года сообщил, что стал одним из составителей декларации с осуждением концепции "Русского мира" и СВО

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении архимандрита Кирилла (Говоруна) за совместное служение с представителями Константинопольского патриархата. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.

"Данное вами письменное обязательство верности Русской православной церкви было вами неоднократно нарушено, что выразилось, в том числе, в вашем сослужении с архиереями и священнослужителями Константинопольской церкви, с которой решением Священного синода прервано евхаристическое общение по причине грубого вторжения на каноническую территорию Украинской православной церкви. В связи с этим вы как нарушивший данную вами священническую присягу, согласно 25-му правилу Святых Апостолов, настоящим запрещаетесь в священнослужении без права ношения рясы и священнического креста и преподания священнического благословения на время рассмотрения вашего дела в епархиальном суде Московской епархии", - говорится в указе патриарха.

Архимандрит Кирилл (Говорун) в 2008-2009 годах возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Также до марта 2012 года он занимал должность первого заместителя председателя учебного комитета при Священном синоде Русской православной церкви, в то время также являлся членом президиума Межсоборного присутствия РПЦ и научным сотрудником Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

В марте 2022 года Говорун, будучи уже преподавателем Стокгольмской школы теологии (Швеция), сообщил в Telegram-канале, что стал одним из составителей декларации с осуждением концепции "Русского мира" и спецоперации РФ на Украине. Документ был подписан рядом западных ученых-богословов и теологов и опубликован на одном из греческих порталов. Первый замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков тогда заявил ТАСС, что указанная декларация не имеет ничего общего с подлинным христианством и является чисто политическим документом.