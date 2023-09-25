В Новой Москве более 50 диких животных выпустили в естественную среду обитания

Некоторые возвращенные в природу птицы числятся в Красной книге столицы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты выпустили более 50 диких животных в естественную среду обитания на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты выпустили в природу более 50 диких животных: 2 чеглока, 5 соколов пустельги, 2 ястреба перепелятника, 7 неясытей, 3 ушастых совы, 3 ворона, 20 крякв, 5 огарей, лысуху, черепаху болотную, енотовидную собаку, 2 лисы. <…> В мероприятии принял участие исполняющий обязанности руководителя Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что некоторые возвращенные в природу птицы числятся в Красной книге Москвы.

Животные попали в центр реабилитации департамента после обращений горожан. "Поступившие животные нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи, были обессилены. В центре им была оказана необходимая помощь, позволяющая животным выжить в дальнейшем самостоятельно на воле. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных", - заключили в пресс-службе.