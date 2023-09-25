"Просвещение" заявило о предотвращении существенного роста цен на учебники в 2023 году

Издательство видит одним из приоритетов в своей работе максимальное удержание доступных цен

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Издательство "Просвещение" предотвратило существенный рост цен на учебники в 2023 году, несмотря на удорожание услуг полиграфии, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

"Одним из приоритетов в своей работе издательство видит максимальное удержание доступных цен. Руководствуясь указанным приоритетом, несмотря на существенное удорожание полиграфических услуг, связанных с ростом стоимости бумаги, картона и красок, в 2023 издательству удалось предотвратить существенный рост цен на учебно-методическую литературу", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с резким повышением цен на учебники и монополией издательства "Просвещение". По ее данным, расходы на учебники в регионах выросли в 1,5 раза.

В издательстве отметили, что с 2021 года в его работу была внедрена система антимонопольного комплаенса. "Занимая доминирующее положение на рынке школьных учебников, издательство неукоснительно соблюдает антимонопольные требования к ценообразованию, в том числе запрет необоснованного роста цен на учебники", - добавили в издательстве.

Там также напомнили, что цена новых учебников по истории России и всемирной истории под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова на 20% ниже по сравнению с предыдущими учебниками по этому предмету.