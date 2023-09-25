"Великий камень" будет сотрудничать с провинцией Хубэй в науке и технике

Стороны также намерены взаимодействовать при подготовке квалифицированных кадров, сообщили в пресс-службе парка

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" будет сотрудничать с департаментом по науке и технике провинции Хубэй. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"Администрацией "Великого камня", департаментом и резидентом парка "СИНОМАЧБЕЛ" было подписано соглашение о сотрудничестве, - говорится в сообщении. - Документом установлено, что стороны будут взаимодействовать в области промышленных и технологических исследований и проектов, подготовки квалифицированных кадров". Участники соглашения также договорились содействовать кооперации научно-технических предприятий.

Индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона, созданная на основании межправительственного соглашения Китая и Белоруссии. Он расположен под Минском и имеет самые крупные налоговые льготы в республике. В первой половине 2023 года индустриальный парк зарегистрировал 17 новых резидентов, теперь их общее число достигло 114.