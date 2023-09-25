Десять руководителей уволили из "Крымэнерго" по итогам служебной проверки

По остальным руководителям проверка продолжается

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Новый гендиректор государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" Вячеслав Гайдук уволил начальников шести районных филиалов компании, а также четверых руководителей в центральном офисе по итогам служебной проверки. Об этом сообщил сам Гайдук на встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

Предыдущий гендиректор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию в начале сентября. Вскоре после этого Аксенов сообщил о начале проверки на предприятии из-за возможных махинаций с договорами на техприсоединение.

"По управленческим кадрам: шесть начальников РЭСов (районные электрические сети - прим. ТАСС) уволены за недобросовестное исполнение своих обязанностей, плюс уволены четыре руководителя уже непосредственно в управлении "Крымэнерго", - сказал Гайдук.

Сам Аксенов добавил, что по остальным руководителям проверка продолжается, а также поручил закрыть все долги предприятия до конца года.

"Сегодня проговорили ряд позиций, связанных с ликвидацией задолженности по техприсоединениям, в части того, что "Крымэнерго" имело обязательства. И у нас просрочены сегодня с вами обязательства, которые стоят у нас на жестком контроле, - это более 9 тысяч", - сказал глава республики.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая организация Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 60 тыс. точек учета, оформленных на юридические лица. Предприятие обслуживает 33,1 тыс. км линий электропередачи и более 10,3 тыс. подстанций.