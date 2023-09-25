Коммунальщики Петербурга подготовили к зиме инженерные сети и жилые дома

В рамках подготовки обследовано более 70 тыс. км инженерных сетей, проведены 2 тыс. тренировок аварийных бригад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных и жилищных служб Санкт-Петербурга завершили подготовку городских инженерных сетей к зимнему периоду. Об этом сообщил в еженедельном обращении на "Радио России - Санкт-Петербург" губернатор города Александр Беглов.

По озвученным им данным, обследовано более 70 тыс. км инженерных сетей, проведены 2 тыс. тренировок аварийных бригад.

"Более 24 тыс. жилых зданий могут спокойно встретить зиму", - отметил губернатор.

Он добавил, что закончены и основные работы по капитальному ремонту, запланированные на этот год. "Новые крыши получили более 400 многоквартирных домов. Осталось завершить отделку и внутренние работы по 19 адресам", - сказал Беглов.