В Госдуму внесли законопроект о праве участковых больниц продавать лекарства

Согласно документу, такое разрешение не будет распространяться на населенные пункты, где уже есть аптеки

ВОЛГОГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Законопроект о праве участковых больниц продавать лекарственные препараты в сельской местности, где нет аптек, внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.

"Внесен законопроект, направленный на повышение доступности лекарств для сельских жителей. Документ был подготовлен представителем от законодательного органа государственной власти Волгоградской области в Совете Федерации Сергеем Горняковым в соавторстве с сенаторами РФ и депутатами Государственной думы. Проект федерального закона разрешает участковым больницам торговать лекарственными препаратами в сельской местности, где нет аптек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект предусматривает изменения в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Предлагается разрешить самостоятельно торговать лекарствами в розницу большему числу структурных подразделений медицинских организаций. Такое разрешение не будет распространяться на населенные пункты, где уже есть аптеки.

Как отметили в пресс-службе Волгоградской облдумы, просьба улучшить ситуацию со снабжением лекарствами селян поступила именно от жителей волгоградского региона, однако проблема актуальна для трети регион России.