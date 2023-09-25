Петербург до конца 2023 года сдаст еще несколько восстановленных объектов в Мариуполе

В их числе трамвайное депо и два отделения городской больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Петербургские специалисты до конца года завершат в Мариуполе ремонт трамвайного депо, а также реконструкцию двух отделений городской больницы. Об этом сообщил в еженедельном обращении на "Радио России - Санкт-Петербург" губернатор города Александр Беглов.

"До конца года будет завершен ремонт трамвайного депо города-побратима, завершится реконструкция и оборудование в онкологическом центре и хирургическом отделении городской больницы. Будет восстановлено здание пожарно-спасательной части на Краснофлотской улице", - сказал Беглов.

В своем выступлении он подвел итоги рабочей поездки в Мариуполь. Губернатор рассказал о запуске в городе ретротрамвая, открытии памятника художнику Архипу Куинджи на обновленной Греческой площади, а также о завершающихся пусконаладочных работах в Мариупольском центре детского и юношеского творчества. "Петербургские специалисты оборудовали там помещения для научных кружков, занятий хореографией, художественной гимнастикой, другими видами спорта. Один из двух бассейнов уже заполнен водой. Будущей обсерватории центра мы подарили от нашего города телескоп. Вместе с руководством Мариуполя дали символический старт работе фонтана перед зданием центра", - сообщил Беглов.

Он добавил, что еще в августе в поселке Сартана в черте Мариуполя петербургские строители ввели в эксплуатацию детский сад и многофункциональный центр.

"Все поручения президента России по возвращению Мариуполя к мирной жизни будут выполнены Петербургом точно и в срок", - подчеркнул губернатор.