В МЧС предупредили о тумане и ухудшении видимости до 700 м в Подмосковье

Спасатели Подмосковья советуют при тумане людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицe

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Туман и ухудшение видимости до 700 м ожидаются ночью и утром в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 26 сентября в отдельных районах Московской области ожидается туман с ухудшением видимости (200-700 м)", - сообщили в главке.

Спасатели Подмосковья советуют при тумане людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам - быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - максимально снижать скорость движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.