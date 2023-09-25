В Ашхабаде на форуме обсудили развитие медиаотрасли Туркмении

Среди участников были журналисты российских телеканалов RT и "Большая Азия", турецкого TRT, малайзийского RTM, газеты "Нейтральный Туркменистан" и других СМИ

АШХАБАД, 25 сентября. /ТАСС/. Представители туркменских и зарубежных, в том числе российских, СМИ обсудили мировые тренды медиаотрасли и их актуальность в Туркмении. Среди участников встречи были журналисты российских телеканалов RT и "Большая Азия", турецкого TRT, малайзийского RTM, газеты "Нейтральный Туркменистан" и других СМИ, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие, приуроченное к годовщине Дня независимости республики, было посвящено ее роли в международном информационном пространстве. Делегаты рассмотрели развитие теле- и радиовещательных технологий, обсуждалась тема искусственного интеллекта, в том числе использование чат-бота ChatGPT, работа в современной медиаиндустрии, визуальные эффекты в подаче информационных материалов, способы взаимодействия с аудиторией с использованием соцсетей.

Эксперты отметили усиливающуюся роль интернет-платформ, таких как Telegram, WhatsApp, WeChat, YouTube, и констатировали постоянный рост пользователей цифровых технологий в мире.

По данным Агентства транспорта и связи при правительстве Туркмении, число интернет-пользователей в стране превысило 3 млн, увеличившись с 2007 года почти в 1 тыс. раз. Согласно последним данным, численность населения Туркмении составляет немногим более 7 млн человек.

Туркмения 27 сентября отметит 32-ю годовщину независимости. Страна стала суверенным государством в 1991 году, когда Верховный совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".