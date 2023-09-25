В Ереване оппозиция объявила дату, до которой необходимо отправить в отставку Пашиняна

Один из лидеров протестного движения Андраник Теванян заявил, что премьер Армении должен быть отправлен в отставку до 5 октября

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Лидеры оппозиции объявили 5 октября днем, до которого действующий премьер Армении Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку. Акцию протеста в Ереване в прямом эфире транслирует местный телеканал 24TV.

"Мы должны консолидировать все силы, чтобы до 5 октября, до встречи Пашиняна с Алиевым, Никол был отправлен в отставку. Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать. Мы не должны этого допустить", - сказал один из лидеров протестного движения Андраник Теванян.

Митинг завершился постановкой целей на 26 сентября. С 08:00 (07:00 мск) участники протестных акций начнут перекрывать улицы по разным адресам во всех районах столицы и призывают то же самое делать в регионах. "У полиции не хватит сил успеть везде. И главное, надо стараться не попадать к ним в лапы. Видите полицию - расходитесь. Пусть они смотрят друг на друга и уезжают", - призвал Теванян.

Затем группы активистов направятся в вузы столицы для общения со студентами и преподавателями. В 13:00 (12:00 мск) все сторонники движения против правительства Армении должны будут на 10 минут остановить и заглушить свои автомобили прямо на проезжей части. Во вторник также пройдет акция "Белый халат", которую проведут врачи у министерства здравоохранения. Итог протестного дня будет подведен на митинге, начало которого запланировано на 19:00 (18:00 мск).