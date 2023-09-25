В РФ количество тяжких преступлений с участием мигрантов возросло на треть с начала года

Как отметили в СК, следственные органы ведомства в первом полугодии возбудили на 22% больше уголовных дел о совершении преступлений против половой неприкосновенности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Количество тяжких преступлений в РФ с участием мигрантов с начала 2023 года возросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила пресс-служба СК РФ, речь об этом шла на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам миграционной политики, прошедшем под председательством заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором принял участие глава СК Александр Бастрыкин.

"Председатель СК озвучил проблему возрастающей преступности мигрантов. Отмечено, что с января по июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% - с 8,5 до почти 11 тыс., увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний. Особую тревогу вызывает статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам, фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло и количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следственными органами СК РФ в первом полугодии текущего года возбуждено на 22% больше уголовных дел о совершении преступлений против половой неприкосновенности.

В СК добавили, что значительная часть преступлений совершается трудовыми мигрантами. Многие происшествия с их участием обусловлены нежеланием либо неспособностью адаптироваться среди местного населения и вызывают широкий общественный резонанс.

"На совещании сделан вывод об актуальности вопроса разносторонней подготовки иностранцев к въезду в РФ, в том числе для осуществления трудовой деятельности. Такая подготовка должна предусматривать обязательные курсы изучения русского языка, российской культуры и истории, правил этикета, основ законодательства, в том числе уголовного", - сказали в СК.