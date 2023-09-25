Путин направил приветствие участникам и гостям музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

Президент назвал это мероприятие неординарным событием в культурной жизни России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, назвав этот проект неординарным событием в культурной жизни страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что во многом благодаря энтузиазму, подвижнической энергии и вдохновению Ильдара Амировича Абдразакова этот грандиозный, впечатляющий проект стал ярким, неординарным событием в культурной жизни страны", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что фестиваль сочетает в себе концертную и образовательную программы, благодаря чему приобщает зрителей к наследию отечественного и мирового оперного искусства, а также к шедеврам музыкальной классики. Кроме того, как подчеркнул президент, фестиваль дарит юным вокалистам из разных государств возможность заявить о себе, получить уроки мастерства у признанных звезд сцены.

"Уверен, что нынешний фестиваль пройдет в творческой, одухотворенной атмосфере, надолго запомнится участникам и гостям", - подытожил Путин, пожелав успехов и самых добрых впечатлений.

VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова проходит в Санкт-Петербурге впервые. В этом году мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения выдающегося русского баса Федора Шаляпина.