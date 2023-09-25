Заболеваемость ОРВИ в Прикамье выросла за неделю на 44%

В регионе циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы

ТАСС, 25 сентября. Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю увеличилась на 44,3%, зафиксировано более 21 тыс. случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"С 18 по 24 сентября в регионе зарегистрировано 21 013 случаев ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 44,3%. Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди взрослых. Подъем заболеваемости вирусными инфекциями сезонный и характерен для этого периода времени", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что, по данным лабораторного мониторинга, в Прикамье циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

По информации ведомства, с 11 по 17 сентября в регионе было зарегистрировано 14 тыс. 561 случай ОРВИ, что выше показателя предыдущей недели на 37,2%. Наибольший рост заболеваемости наблюдался среди дошкольников и школьников.