25 сентября, 17:56

Полиция Латвии планирует штрафовать за наклейки "я - русский" на авто

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Сотрудники полиции страны при обнаружении автомобилей с такими наклейками будут заставлять их владельцев удалять надпись

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Латвии при обнаружении автомобилей с наклейками "я - русский" будут заставлять их владельцев удалять надпись и могут привлечь их к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

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"Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности", - отметили в латвийской полиции. В разъяснении ведомства говорится, что речь идет о надписи "я - русский".

Ранее полиция Эстонии заставила одного из жителей республики удалить наклейку аналогичного содержания со стекла личного автомобиля. Представители правоохранительных органов объяснили свои действия "провокационным характером" надписи. При этом лозунг не запрещен законодательно на территории обеих прибалтийских республик. 

Теги:
ЭстонияЛатвияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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