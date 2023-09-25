В Минпросвещения заявили, что все регионы России обеспечены учебниками

В министерстве отметили, что накануне в кратчайшие сроки во все регионы страны доставили более 755 тыс. экземпляров нового единого учебника истории России для старшей школы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Логистические процессы в РФ выстроены так, чтобы все школьные учебники, в том числе новые, были доступны для всех регионов, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о нехватке учебников в школах в нескольких российских регионах и призвала Министерство просвещения России проанализировать, почему возникла такая ситуация.

"Комплектование школьных библиотек находится на постоянном контроле. Точечно возникающие вопросы отрабатываются совместно с муниципальными и региональными властями, а также в открытом взаимодействии с Советом Федерации. Логистические процессы выстроены так, чтобы учебники, в том числе и впервые включаемые в федеральный перечень учебников, также становились доступны для всех регионов", - говорится в распространенном сообщении.

В министерстве напомнили, что накануне в кратчайшие сроки во все регионы страны доставлено более 755 тыс. экземпляров нового единого учебника истории России для старшей школы.