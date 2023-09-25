МЧС России завершает работу в Ливии после наводнения

Врачи полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказали помощь более 670 пострадавшим, в том числе 67 детям

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Группировка МЧС России завершает свою работу в Ливии по ликвидации последствий циклона "Даниэль". Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова группировка МЧС России завершает свою работу в Ливии", - сообщили в министерстве.

В течение 10 дней в круглосуточном режиме российские спасатели проводили работы по ликвидации последствий циклона на самых сложных и опасных участках. "Всего разобрано почти 2 тыс. куб. м строительных конструкций и обломков зданий. Для поиска пострадавших обследовано 610 тыс. кв. м территории, 108 км береговой линии, в том числе кинологическими расчетами. Извлечены и эвакуированы тела 153 погибших, из них 140 в труднодоступной местности", - уточнили в министерстве.

Водолазные расчеты МЧС России из акватории порта города Дерна совершили 47 спусков, с помощью эхолота выявили 49 точек предположительных затопленных объектов, подняли на поверхность 17 плавсредств и автомобилей. Всего обследовано 33 тыс. кв.м акватории. Врачи полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказали помощь более 670 пострадавшим, в том числе 67 детям.

В группировку российского МЧС входили 100 человек - спасатели, водолазы, медики, психологи, кинологические расчеты и расчеты беспилотных авиационных систем.