В Белгородской области меры поддержки распространят на семьи всех участников СВО

С ноября они будут получать по 3 тыс. рублей на питание детей, 15 тыс. рублей - на школьную форму и 50 тыс. рублей при рождении ребенка

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Семьи участников специальной военной операции (СВО), проживающие в Белгородской области, получат равное право на льготы, независимо от того, в каком статусе находятся военнослужащие. С ноября они будут получать по 3 тыс. рублей на питание детей, 15 тыс. рублей - на школьную форму и 50 тыс. рублей при рождении ребенка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По поручению губернатора министерство соцзащиты населения Белгородской области подготовило документы, расширяющие меры поддержки участников СВО. С 1 ноября региональные меры поддержки семей военнослужащих будут распространены на все виды войск", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, члены семей участников СВО будут получать региональные выплаты в размере 2 тыс. рублей на питание каждого ребенка, 50 тыс. рублей - при рождении ребенка и 15 тыс. рублей - к началу учебного года. Министр соцзащиты населения Белгородской области Елена Батанова в ходе брифинга сообщила журналистам, что сегодня ряд мер поддержки не затрагивает отдельные категории военнослужащих. "В первую очередь, это те, которые заключили контракт с частными военными компаниями. Не затрагивают меры поддержки семьи с детьми военнослужащих, которые сегодня служат в органах внутренних дел, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службе, в органах государственной безопасности, федеральной службы безопасности и граждан, пребывающих в добровольных формированиях. Поэтому было принято решение губернатором, чтобы с 1 ноября меры распространились и на них", - сказала Батанова.

Кроме того, как сообщалось ранее, согласно изменениям, военнослужащие частных военных компаний могут претендовать на выплату 100 тыс. рублей, если по состоянию на 1 ноября они продолжают службу в зоне СВО. "Помощь для служащих и их семей будет оказана строго в заявительном порядке. Подать заявление нужно после 1 ноября текущего года в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания. При себе обязательно необходимо иметь документ, подтверждающий участие военнослужащего в СВО", - пояснили в региональном правительстве.