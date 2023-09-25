Задержанная в Италии супружеская пара из РФ оспаривает экстрадицию во Францию

Адвокат россиян Ренато Музелла сообщил, что они были задержаны в конце августа, когда приехали на отдых

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Молодая супружеская пара из Санкт-Петербурга, задержанная в Италии по выданному по запросу Франции ордеру Европола, оспаривает решение об экстрадиции. Как ТАСС сообщил адвокат россиян Ренато Музелла, они были задержаны в конце августа, когда приехали на отдых.

"Во Франции им предъявляются обвинения в преступлениях в области информационных технологий (хакерских атаках). Первоначально апелляционный суд в Италии отклонил запрос об экстрадиции за недостаточностью материалов следствия, которое еще не завершено. Затем судейская комиссия сменилась, при повторном направлении материалов из Франции запрос был удовлетворен. Сейчас он оспаривается в кассационном суде (высшая судебная инстанция - прим. ТАСС)", - сообщил юрист.

По его словам, россияне содержатся в камере предварительного заключения. Их навещали сотрудники генерального консульства РФ в Милане. Россияне отрицают все обвинения и отказались от экстрадиции во Францию, где должны будут предстать перед судом в случае выдачи. Адвокат выразил мнение, что в этом деле "политические соображения превалируют над юридическими".