Даосы завершили форум в Китае призывом к миру во всем мире

Как сообщило агентство Xinhua, более 500 представителей даосских организаций, экспертов и ученых из 39 стран и регионов "исследовали современную ценность религии, стремясь внести свой вклад в даосскую мудрость"

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. 5-й Международный даосский форум завершился в храмовом комплексе на горе Маошань близ Нанкина (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Об этом сообщило агентство Xinhua.

Более 500 представителей даосских организаций, экспертов и ученых из 39 стран и регионов "провели дискуссии о мудрости даосизма и исследовали современную ценность религии, стремясь внести свой вклад в даосскую мудрость", говорится в сообщении.

Декларация, оглашенная на церемонии закрытия мероприятия, призывает даосское сообщество приложить усилия для построения сообщества с общим будущим для человечества и сохранения мира во всем мире.

На форуме было объявлено о создании Всемирной федерации даосизма и избрании его Совета, который возглавил председатель Китайской даосской ассоциации Ли Гуанфу.