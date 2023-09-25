В Буркина-Фасо приостановили деятельность журнала Jeune Afrique

Причиной стала публикация материалов, которые, по мнению властей страны, порочат национальные ВС, сообщил официальный представитель правительства Буркина-Фасо Римтальба Жан Эмманюэль Уэдраого

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо приостановили до дальнейшего распоряжения работу журнала Jeune Afrique из-за публикации материалов, которые, по их мнению, порочат национальные ВС. Об этом сообщил министр связи, культуры, искусства и туризма, официальный представитель правительства Буркина-Фасо Римтальба Жан Эмманюэль Уэдраого.

"Правительство Буркина-Фасо разочаровано публикацией 25 сентября новой вводящей в заблуждение статьи Jeune Afrique, озаглавленной "В Буркина-Фасо по-прежнему сохраняется напряженность внутри армии", - цитирует министра новостной портал Burkina24. - Эта публикация последовала за предыдущей статьей в указанном издании, где утверждалось, что "в Буркина-Фасо в казармах растет недовольство". Эти утверждения, сделанные намеренно, без каких-либо доказательств. Они имеют одну цель - дискредитировать вооруженные силы, которые самоотверженно сражаются за суверенитет и достоинство нашего народа".

Выходящий на французском языке журнал Jeune Afrique был основан в 1960 году. Его штаб-квартира расположена в Париже.