В реку Асса в Чечне впервые выпустили более 9 тыс. мальков каспийского лосося

Как сообщил замначальника отдела водных отношений регионального Минприроды Бекхан Мусаев, это поможет устранить последствия негативного воздействия на водные биоресурсы

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Река Асса в Чечне пополнилась более 9 тыс. экземплярами молоди каспийского лосося, выпуск провели в целях восполнения водных биоресурсов республики. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника отдела водных отношений регионального Минприроды Бекхан Мусаев.

"В реку Асса в районе села Новый-Шарой выпустили 9 317 мальков каспийского лосося. Вес мальков лосося составляет не менее 10 гр. Молодь выпустили в два этапа: в первый - 4 895 экземпляров, во второй - 4 422. Целью работы является устранение последствий негативного воздействия на водные биоресурсы региона", - отметил он.

По его словам, выпуск молоди был предусмотрен проектами строительства и капитального ремонта берегоукрепительных сооружений на реках Рошни и Басс-Джалка.

"В этом году мы завершили капитальное строительство 2,8 км берегозащитных сооружений в селе Рошни-Чу, что защитит 550 жителей населенного пункта, чьи дома расположены в непосредственной близости к горной реке. По оценкам экспертов, сооружение позволит предотвратить ущерб, который в случае наводнения мог достигать 1,4 млрд рублей. Кроме того, проведен капитальный ремонт берегозащитных дамб на реке Басс-Джалка", - отметил Мусаев.