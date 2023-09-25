Готовность ДНР к отопительному сезону на конец сентября превысила 90%

Глава республики Денис Пушилин ранее сообщал, что в некоторых муниципалитетах региона подготовка к отопительному сезону идет с отставанием сроков

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Готовность к началу отопительного сезона на конец сентября составила в Донецкой Народной Республике 91%, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Уточняется, что в Минстрое РФ прошла рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, новоизбранного главы ДНР Дениса Пушилина и сенатора СФ от ДНР Александра Волошина. Они обсуждали вопросы социально-экономического развития республики, восстановления необходимой инфраструктуры и жилых объектов.

"Важной задачей для отрасли остается подготовка и прохождение отопительного сезона. Готовность к отопительному сезону составляет 91%", - сообщили в министерстве.

Ранее Пушилин сообщал, что в некоторых муниципалитетах республики подготовка к отопительному сезону идет с отставанием сроков.

По последним данным, коммунальные службы ДНР подготовили к отопительному сезону порядка 23 тыс. многоквартирных домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, подготовлено более 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения, отремонтированы 1 108 котельных. К работе в осенне-зимний период готово почти 13 тыс. км водопроводных сетей и около 4,5 тыс. км канализационных сетей.