В Кировской области в школе установили памятную доску участнику СВО

Как сообщили в правительстве региона, погибшего при исполнении воинского долга Олега Санникова наградили орденом Мужества посмертно

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску участнику специальной военной операции установили на здании школы в Кировской области, где учился защитник, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В школе №5 поселка Костино состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о погибшем герое СВО", - говорится в сообщении.

Олег Санников погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. За самоотверженность и отвагу награжден орденом Мужества посмертно. Памятную доску установили на здании школы, где учился защитник. Друзья, родные, одноклассники почтили память бойца минутой молчания и возложили цветы к памятной доске.