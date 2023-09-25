В ДНР восстановили более 500 социальных объектов

Как сообщили в Минстрое России, в регионе также восстановили 2145 многоквартирных домов и 71 спортивный и культурный объект

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 500 социальных объектов, 71 спортивный и культурный объект, а также более 2,1 тыс. многоквартирных домов восстановлено в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"В республике восстановлено: 506 социальных объектов, 71 спортивный и культурный объект, 2 145 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Минстрое РФ прошла рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, новоизбранного Главы ДНР Дениса Пушилина и сенатора СФ от ДНР Александра Волошина. Они обсуждали вопросы социально-экономического развития республики, восстановления всей необходимой инфраструктуры и жилых объектов.

Также сообщается, что на рабочей встрече Минстрой и правительство ДНР заключили соглашение для развития жилищного строительства в регионе. В документе предусмотрена координация планов и программ по градостроительным направлениям, обмен информацией, аналитическими данными.

В ДНР уже сейчас реализуется программа льготной ипотеки под 2% годовых, отмечает пресс-служба. Первый договор в рамках программы уже оформлен жителем региона, который подписал договор участия в долевом строительстве в Мариуполе.