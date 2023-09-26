Спасатели МЧС вылетели из Ливии в Россию

В Ливии российские специалисты проводили работу по ликвидации последствий циклона

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первая группа спасателей МЧС РФ вылетела в Россию из Ливии, где российские специалисты проводили работу по ликвидации последствий циклона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Первая группа спасателей МЧС России вылетела из Ливии. Прибытие борта запланировано в аэропорт Жуковский 26 сентября", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что группировка МЧС России по поручению главы ведомства Александра Куренкова завершает работу в Ливии.

Российские спасатели 10 дней в круглосуточном режиме проводили работы по ликвидации последствий циклона "Даниэль". Было разобрано почти 2 тыс. куб. м строительных конструкций и обломков зданий.

Объем работ

Для поиска пострадавших обследовано 610 тыс. кв. м территории, 108 км береговой линии. Извлечены и эвакуированы тела 153 погибших, из них 140 в труднодоступной местности.

Водолазные расчеты МЧС России из акватории порта города Дерна совершили 47 спусков, с помощью эхолота выявили 49 точек предположительных затопленных объектов, подняли на поверхность 17 плавсредств и автомобилей. Всего обследовано 33 тыс. кв. м акватории.

Врачи полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказали медицинскую помощь более 670 пострадавшим, в том числе 67 детям.

В группировку российского МЧС входят 100 человек: спасатели, водолазы, медики, психологи, кинологические расчеты и расчеты беспилотных авиационных систем.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По последним данным Министерства здравоохранения Ливии, в результате удара стихии в Дерне погибли более 3,8 тыс. человек. Некоторое время назад ООН приводила данные о более 11 тыс. жертв наводнений. Ранее глава муниципалитета Дерны сообщил, что "городские власти ожидают увеличения числа погибших в результате удара стихии до 20 тыс".