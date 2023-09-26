В Сочи на Всероссийской неделе охраны труда примут участие около 300 спикеров

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Программа Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), которая откроется в Сочи 26 сентября, включает более 150 деловых мероприятий с участием около 300 спикеров. На площадке парка науки и искусства "Сириус" пройдет fashion-показ средств индивидуальной защиты, дискуссии о безопасности на производстве и цифровизации отрасли, а также Дни службы занятости.

Деловая программа недели охраны труда разбита на тематические блоки. В их числе "Цифровая трансформация в социально-трудовой сфере", "Государственное управление охраной труда, контрольно-надзорная деятельность", "Профессиональные риски в сфере охраны труда", а также "День занятости", "Международные мероприятия".

Как ранее отмечала вице-премьер РФ, председатель оргкомитета по проведению ВНОТ Татьяна Голикова, в рамках недели особое внимание уделят инновационным решениям в обеспечении безопасности на производстве. В частности, по словам главы Минтруда России Антона Котякова, главной темой форума станет цифровизация отрасли.

Детали программы

Как отмечают организаторы, ВНОТ-2023 поддержит традицию крупнейших форумов и начнет свою работу с массового забега. Участники недели, жители и гости курорта пробегут 5 км в спортивном парке федеральной территории "Сириус".

Участников ждет и fashion-показ средств индивидуальной защиты, а на стендах можно будет попробовать продукты питания для работников вредного производства, обогащенные витаминами, протестировать тренажер для проведения вводного инструктажа по охране труда для офисных работников. На выставочной площадке представят модернизированный центр занятости населения, федеральные операторы презентуют возможности переобучения по национальному проекту "Демография", а посетители выставки смогут пройти профессиональное консультирование.

Также будет возможность задать вопросы представителям отраслевых министерств и ведомств или рассказать об актуальной проблеме и получить оперативный ответ. Так, в ходе "Открытого микрофона" на вопросы ответят заместитель директора департамента условий и охраны труда Минтруда России Андрей Воротилкин и замглавы Роструда Иван Шкловец. Кроме того, три дня на площадке "Сириуса" будут проходить Дни службы занятости.

"Модернизированные центры занятости делают упор не на оказании отдельных услуг, а на комплексное решение запроса соискателя и работодателя. Сейчас процессы выстроены таким образом, что можно обратиться за помощью еще при трудоустройстве. Например, если человек хочет изменить трудовую карьеру - не просто уволиться, а именно попробовать себя в новой сфере. Чтобы продемонстрировать новые возможности службы занятости на выставочной площадке будет открыт кадровый центр "Работа России", - процитировали организаторы замминистра труда и социальной защиты РФ Елену Мухтиярову.

Программу в пятницу завершит молодежный день - для школьников, студентов и начинающих специалистов разработали программу из нескольких тематических треков. Так, пройдет квест-конструктор по созданию резюме, а старшеклассники смогут пройти профориентационный маршрут "Профессии безопасного будущего".

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ВНОТ проводится с 2015 года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.