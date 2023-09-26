В Москве пройдет церемония награждения 60 победителей чемпионата ArtMasters пройдет

Как сообщили организаторы, победители получат денежные сертификаты

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения 60 победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023 года состоится в Государственном академическом Большом театре России. В ней примут участие представители Министерства науки и высшего образования РФ, а также Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и Администрации президента РФ, сообщила пресс-служба чемпионата.

"В 11:00 мск в Бетховенском зале Большого театра состоится торжественная церемония награждения 60 победителей Чемпионата в 20 компетенциях. Победители получат денежные сертификаты на общую сумму 19 млн. рублей: за первое место - на 500 тыс. рублей, за второе - на 300 тыс. рублей, за третье - на 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, их можно будет потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования или реализацию собственного проекта.

Отмечается, что в каждой компетенции объявят победителей в номинации "Приз зрительских симпатий".

Концерт

Этим же вечером на Новой сцене Большого театра пройдет и гала-концерт, который будет посвящен теме сезона чемпионата - "Связь поколений. Люби. Учись. Создавай". "Откроет церемонию первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета ArtMasters Сергей Кириенко", - говорится в сообщении.

В этот вечер на сцене выступят музыканты Максим Дунаевский, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, а также Светлана Захарова, Вадим Репин и другие, а группа "Фабрика" исполнит песню "Несмеяна", написанную победителем чемпионата ArtMasters Junior в компетенции "Композитор популярной музыки".

В пресс-службе отметили, что впервые на гала-концерте состоится награждение премии "Великие мастера", которую в этом году вручат в номинациях "Оператор кино и ТВ", "Композитор популярной музыки" и "Сценограф". В дальнейшем эту премию планируется вручать ежегодно.

ArtMasters - масштабные профессиональные соревнования для специалистов в сфере backstage (бэкстейдж) и цифрового искусства. Чемпионат проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Минкультуры РФ и правительства Москвы. Наблюдательный совет возглавляет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.