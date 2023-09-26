В кабмин направили проект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с зампредом фракции Сергеем Леоновым подготовила и направила на заключение правительства РФ законопроект о праве на бесплатный проезд на общественном транспорте для всех учащихся в техникумах, колледжах и вузах. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в РФ", дополнив его новым положением, согласно которому обучающиеся по очной форме по основным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта, за исключением такси и маршрутного такси.

Авторы проекта подчеркнули, что в России единых льгот при проезде на общественном транспорте для студентов очной формы обучения на федеральном уровне не предусмотрено. Сейчас каждый регион самостоятельно устанавливает скидки на проезд на городском транспорте, исходя из своих финансовых возможностей, тогда как есть субъекты, где льготный проезд для студентов и вовсе отсутствует.

"Принятие указанного законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения на территории Российской Федерации равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования", - говорится в пояснительных документах.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.