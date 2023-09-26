Туристы из России теперь могут получить визу по прибытии в Эфиопию

Посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат отметил, что страны работают над тем, чтобы в будущем отказаться от виз для туристов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Направляющиеся в Эфиопию российские туристы теперь могут получить визу в аэропорте по прибытии в страну. Об этом заявил ТАСС посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат.

"Правительство Эфиопии приняло решение, что российские туристы могут прилететь откуда угодно в Аддис-Абебу и им будет выдана виза по прибытии. Таким образом, больше не нужно приходить в посольство за визой. А вот те, кто хочет приехать в страну с бизнес-целями, могут прийти в посольство и получить визу. Но, что касается российских туристов, - да, они могут получить визу по прибытии в аэропорт. Это один из шагов, предпринятых правительством Эфиопии совсем недавно", - отметил дипломат.

Он добавил, что Россия и Эфиопия работают над тем, чтобы в будущем отказаться от виз для туристов. Сейчас же действует безвизовый режим для дипломатов обеих стран. "Я могу приехать и въехать в Россию в качестве дипломата, у меня не будут просить визу. И в Эфиопии то же самое. Но, что касается остальных граждан, - да, нам нужно работать вместе, потому что дружественные страны, такие как Россия и Эфиопия, должны обсуждать отказ от виз. И на данный момент мы работаем над этим", - отметил эфиопский посол.

Угала Уриат рассказал, что Эфиопия отличается разнообразием туристических достопримечательностей и хранит множество находок, которые будут интересны иностранцам в образовательных целях. Так, на территории страны располагаются древнейшие захоронения, такие как известный скелет Люси возрастом 3,2 млн лет, который принадлежит к виду Australopithecus afarensis (австралопитек афарский). "В Эфиопии живут разные племена, с разными языками и разными обычаями, и это, знаете ли, привлекает туристов", - добавил дипломат.

"Очень хорош и природный облик самой Эфиопии, это гористая страна. Семь процентов всех гор в Африке находятся в Эфиопии. Поэтому мы называем ее "водонапорной башней" Африки. У нас есть гора Рас-Дашэн (наивысшая гора Эфиопского нагорья - прим. ТАСС) на севере страны. Для тех, кто любит восходить на горы, это очень хорошее место для посещения", - заключил посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.