Президенту Бразилии проведут операцию по замене тазобедренного сустава

Она назначена на 29 сентября

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Плановая операция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по замене тазобедренного сустава назначена на пятницу, 29 сентября.

"В пятницу я вверяю себя [в руки врачей], мне проводят операцию, прошу господа, чтобы она прошла хорошо", - сказал глава государства в ходе общения с прессой, выразив надежду на то, что уже в следующий понедельник сможет вернуться к работе в официальной резиденции. По словам политика, он не волнуется и настроен позитивно, хотя и несколько опасается наркоза. "Не люблю быть без сознания", - добавил он.

Как уточняет телеканал Globo, хирургическое вмешательство пройдет в сирийско-ливанском госпитале в Бразилиа, где главу государства ожидают в пятницу утром. Сама операция, в ходе которой Лулу да Силву будут сопровождать штатный медик президентской администрации и его личный врач, должна занять несколько часов, а выписать его из больницы планируют во вторник, 3 октября, уточнили в пресс-службе. Из соображений предосторожности и профилактики простудных заболеваний Лула да Силва на публичных мероприятиях уже появляется в защитной маске.

Ранее 77-летний глава государства, страдающий от артроза, несколько раз отменял мероприятия по состоянию здоровья. Он признавался, что постоянно испытывает боль из-за застарелой проблемы с тазобедренным суставом. По его словам, из-за этого он часто бывает в дурном расположении духа, становится раздражительным и нервным. Для решения этой проблемы ему необходима артропластика тазобедренного сустава, которая, однако, постоянно откладывалась из-за плотного рабочего графика.

После операции ему предстоит трехнедельный курс восстановления, после чего он сможет вернуться к полноценной физической нагрузке. На конец ноября у главы государства запланирована поездка в ОАЭ для участия в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), после чего он должен отправиться с визитом в Берлин. В рамках этой поездки планируется возобновить механизм межправительственных консультаций высокого уровня, первая и последняя встреча которого состоялась в Бразилиа в 2015 году.