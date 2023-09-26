На большей площади европейской части России действуют наивысшие классы пожарной опасности

Как сообщили во Всероссийском институте по проблемам ГО и ЧС МЧС, они установились в 10 субъектах Центрального федерального округа, 11 субъектах Приволжского федерального округа и 5 субъектах Южного федерального округа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые Всероссийского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России сообщили об установлении на территории европейской части страны наивысших классов пожарной опасности.

"В результате воздействия обширного антициклона на европейской части страны установились IV и V классы пожарной опасности (наивысшие, согласно приказам Минприроды РФ) в 10 субъектах Центрального федерального округа (Брянская, Курская, Орловская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Московская и Рязанская области), 11 субъектах Приволжского федерального округа (Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Пензенская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Кировская и Ульяновская области), а также 5 субъектах Южного федерального округа (Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области)", - говорится в сообщении института.

На азиатской части страны могут возникать единичные очаги природных пожаров. На реках Алтайского края, Красноярского края и Новосибирской области установилась маловодность, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах уровни воды на отдельных участках рек опустились ниже опасной отметки для судоходства. Схожая ситуация наблюдается на реках в Коми, Башкирии, Дагестане, Кировской и Новгородской областях. "Низкие уровни воды на водоемах указанных субъектов могут привести к нарушению в работе водозаборных сооружений и возникновению инцидентов с судами всех типов", - уточняют ученые МЧС.

Обратная ситуация наблюдается на реке Сусуя в Сахалинской области, Баргузин - в Республике Бурятия, а также на малых реках Камчатского края. При этом на юге Хабаровского края сохраняется затопление пойм Амура, а в Приморье может вновь подтопить жилые дома.