25 сентября, 22:19

Бывший вице-президент Amazon Дэйв Лимп возглавит Blue Origin

Он сменит Боба Смита, который решил уйти в отставку 2 января

ТАСС, 26 сентября. Бывший вице-президент компании Amazon Дэйв Лимп сменит Боба Смита на посту гендиректора космической компании Blue Origin. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на письмо владельца обеих компаний Джеффа Безоса.

"Я рад сообщить, что Дэйв Лимп 4 декабря присоединится к Blue [Origin] в качестве генерального директора на смену Бобу [Смиту], который решил уйти в отставку 2 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержка Смита в компании необходима для плавного перехода.

Смит руководил Blue Origin на протяжении шести лет. 

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