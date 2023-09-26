СМИ: в Пхеньяне с наступлением осени усиливают карантинные меры

Государственное агентство КНДР не сообщает об отмене ограничений на въезд в страну для иностранцев с 25 сентября, о чем ранее информировало Центральное телевидение Китая

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР усиливают карантинные меры для профилактики респираторных заболеваний в связи с наступлением осени, когда наблюдается большая разница дневных и ночных температур. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Других подробностей не приводится. Государственное агентство КНДР в то же время не сообщает об отмене ограничений на въезд в страну для иностранцев с 25 сентября, о чем накануне передало Центральное телевидение Китая.

По данным китайского ТВ, для въезда в КНДР необходимо пройти двухдневный карантин. Границы страны были закрыты на протяжении трех лет и восьми месяцев в связи с пандемией коронавируса. В сообщении Центрального телевидения Китая источник информации не приводился.