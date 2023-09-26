В Хабаровском крае на территории агропредприятия откроют исправительный центр

Как сообщили в УФСИН России по региону, в нем рассчитывают содержать порядка 80 человек

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Участок, функционирующий как исправительный центр, откроют на территории сельхозпредприятия рядом с селом Зоевка района имени Лазо в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по региону.

"Участок для осужденных к принудительным работам будет рассчитан на содержание порядка 80 человек", - говорится в сообщении. На площадке предприятия возведут модульные конструкции, ввести объект в эксплуатацию запланировано до начала следующего года. Работать на полях и в теплицах осужденные будут круглогодично.

Соответствующее соглашение подписано между управлением и ООО "Сервис-агро".

"В Хабаровском крае растет спрос на использование труда осужденных к принудительным работам. Мы активно ведем работу по созданию дополнительных мест для осужденных к данному виду наказания. До конца текущего года, кроме участка в районе имени Лазо, мы намерены создать еще два УФИЦ. Один будет размещен на территории учреждения уголовно-исполнительной системы края, второй - в Ванинском районе, на базе ООО "Токинский кирпичный завод", - рассказала начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН России по Хабаровскому краю Ирина Солошенко.