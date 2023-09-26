В Приморье появится маршрут царского дома Романовых

Как сообщили в правительстве региона, ожидается, что новый маршрут повысит туристическую привлекательность Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Приморской край присоединился к проекту "Императорский маршрут", который объединяет места памяти, связанные с историей дома Романовых в России, Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Соглашение, которое подразумевает реализацию проекта, заключили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

"Согласно документу, стороны будут сотрудничать в реализации уникального туристского проекта для исторического, культурного и духовного просвещения жителей Приморья. "Императорский маршрут" будет включать в себя маршруты памяти императорской семьи, места пребывания, посещений, путешествий и паломничеств представителей Российского императорского дома", - говорится в распространенном сообщении.

Сейчас проект объединяет 28 регионов России, в число которых входит Приморье. Край хранит память о вкладе дома Романовых в развитие территории, поэтому ожидается, что новый маршрут повысит туристическую привлекательность региона и будет пользоваться высоким спросом у жителей и гостей Приморья.

"Историю региона необходимо помнить и передавать знания подрастающему поколению: она всегда будет магнитом для тех, кто желает прикоснуться к событиям, которые проходили в нашем крае, и фамилия Романовых оставила здесь ярчайший след", - подчеркнул Олег Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.