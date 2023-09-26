На Ямале в 2023 году получили работу более 70% людей с инвалидностью

Как сообщили в Центре занятости населения региона, Ямал находится на седьмом месте среди субъектов России по показателю уровня занятости маломобильного населения

ТАСС, 26 сентября. Более 300 людей с инвалидностью обратились в службу занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2023 году. Из числа обратившихся свыше 70% устроили на работу, сообщили ТАСС в Центре занятости населения региона.

"В 2022 году в службу занятости населения автономного округа обратилось 518 инвалидов, трудоустроено 320 человек, или 62% от обратившихся (в 2021 году 576 и 397 человек соответственно). В истекшем периоде 2023 года обратились 323 инвалида, из которых 71% трудоустроено", - сказали в центре.

В регионе предусмотрено возмещение затрат на заработную плату работника и наставника при трудоустройстве людей с инвалидностью молодого возраста от 18 до 44 лет, а также при трудоустройстве граждан с инвалидностью сверх установленной квоты. Также на Ямале им компенсируется оплата проезда до места работы и обратно. Трудоустройство людей с инвалидностью осуществляется, в том числе, в рамках грантовой поддержки губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

По данным центра, проактивный подход в работе с данной категорией граждан позволяет Ямалу находиться на седьмом месте среди лидеров субъектов России по показателю уровня занятости людей с инвалидностью. Среди регионов Уральского федерального округа и Арктической зоны автономный округ занимает первое место.