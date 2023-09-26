В Югре впервые за более чем 100 лет температура в конце сентября достигла плюс 23 градуса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали исторический температурный рекорд в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Впервые за более чем 100 лет метеонаблюдений воздух прогрелся до плюс 23 градусов в конце сентября, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"Зафиксирован абсолютный максимум в Ханты-Мансийске - температура воздуха на территории города составила плюс 23 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений - более 100 лет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2018 года, тогда воздух прогрелся до плюс 22,2 градуса. "Таким образом, рекорд побит на 0,8 градуса", - добавила она.