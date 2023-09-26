В Бурятии завершили капитальный ремонт 14 школ

Как сообщили в региональном правительстве, на эти цели из федерального бюджета выделили более 500 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Ремонт 14 школ завершен к новому учебному году в Бурятии. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"В 2023 году по всей республике капитально отремонтировали 14 школ, из федерального бюджета на эти цели было выделено более 500 млн рублей. На объектах отремонтировали кровлю, инженерные сети, обновили фасады, заменили и двери, а также провели отделочные работы", - сообщили в управлении капитального строительства регионального правительства.

Общеобразовательные учреждения отремонтированы в Баргузинском, Кабанском, Кижингинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Селенгинском, Иволгинском, Селенгинском, а также отдаленных Тункинском и Закаменском районах. Также строители обновили школу санаторного типа в селе Верхний Саянтуй в пригороде Улан-Удэ. По словам начальника управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова, программа по капремонту включает не только ремонт школ, но и оснащение кабинетов новым оборудованием, мебелью и спортинвентарем. "Для детей созданы современные, комфортные условия. Сейчас мы приступаем к формированию перечня объектов на следующий год", - сказал он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что в республике полностью решены проблемы, связанные с нехваткой школ. "Проблему с третьей сменой решили, уверенно можем сказать об этом. Третьей смены нет", - подчеркнул он, добавив, что вместе с тем есть школы, требующие ремонта или обновления зданий, "но, по большому счету, где учиться - есть". С 2018 года в Бурятии при поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства России за счет федерального финансирования ведется масштабное строительство учреждений образования: с учетом того, что строится в настоящее время и будет введено в 2024 году, это 40 новых объектов.

Федеральный проект "Модернизация школьных систем образования" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и предполагает глобальное обновление школьной инфраструктуры. Иркутская область вошла в проект в 2022 году.