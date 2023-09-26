На Камчатке участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки

Как сообщили в заксобрании края, получить участок можно будет в любом муниципалитете, кроме Вилючинского городского округа

ТАСС, 26 сентября. Законодательное собрание Камчатского края приняло закон о поддержке участвующих в специальной военной операции (СВО) жителей региона и их семей. Он им предоставляет право на бесплатные земельные участки в регионе, сообщает пресс-служба заксобрания.

"Принятым законом регулируются вопросы предоставления бесплатных земельных участков на территории Камчатского края для участников специальной военной операции. Получить участок можно будет в любом муниципалитете, кроме Вилючинского городского округа. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском городском поселении участки будут выделяться на землях, переданных муниципальным властям Министерством обороны РФ", - отмечается в распространенном сообщении.

Уточняется, что земельные участки в собственность смогут получить военнослужащие, вступившие в добровольческие формирования, бойцы войск национальной гвардии РФ, имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий. В случае гибели военнослужащего от полученного в ходе СВО ранения, право на участок имеет его семья.