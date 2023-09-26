В Москве ожидаются небольшая облачность и до 19 градусов тепла

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность и температура воздуха до плюс 19 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 17-19 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 6 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.