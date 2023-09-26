Менее 30% опрошенных россиян ездят на работу на личных автомобилях

При этом 28% респондентов предпочитают наземный общественный транспорт, 14% - метро, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАвто"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более четверти россиян добираются на работу на наземном общественном транспорте, каждый пятый - на личном автомобиле, а каждый шестой - на метро или пешком. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"28% респондентов выбирают в качестве средства передвижения наземный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай). 22% опрошенных используют для поездок на работу личный автомобиль. 14% делают выбор в пользу подземного общественного транспорта. Такое же количество респондентов (14%) ходит на работу пешком", - говорится в результатах исследования.

По 4% ездят на работу на электричке или же не ездят совсем в связи с графиком работы. По 2% опрошенных выбирают велосипед или самокат, а также такси или каршеринг.

Как выяснили аналитики, большинство россиян (40%) тратят в среднем от 30 минут до одного часа на дорогу от дома до работы в один конец. Каждый третий (33%) тратит менее 30 минут, 22% - от одного до двух часов, а 5% - более двух часов.

Согласно итогам опроса, 35% считают, что личный автомобиль лучше всего подходит для поездки на работу, если до нее нельзя дойти пешком. Метро предпочли бы почти четверть россиян (22%), 18% респондентов выбрали бы наземный транспорт, 15% - корпоративный транспорт, и по 3% - велосипед или самокат, а также такси или каршеринг.

Опрос провели в сентябре 2023 года, в нем приняли участие более 3 500 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.