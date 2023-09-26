26 сентября, 03:53

На Камчатке из-за гриппа и ОРВИ закрыли две школы и детский сад

Как сообщили в министерстве образования региона, также частично на карантине находятся дети 16 классов и 2 детсадовских групп

ТАСС, 26 сентября. Две средние школы и один детский сад закрыты на Камчатке из-за вспышек ОРВИ и гриппа, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования.

"Полностью закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу две школы. Это Тигильская СОШ в Тигильском районе и Ильпырская основная школа в Карагинском районе. На две школы 75 заболевших детей. По той же причине закрыт Тигильский детский сад "Каюмка", в котором заболевших 77", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, частично закрыты на карантин 16 классов в еще 4 школах - 76 заболевших человек в Усть-Большерецком, Мильковском и Пенжинском районах, а также из числа организаций, подведомственных министерству образования края. Частично закрыты и две группы в детских садах в Мильковском и Карагинском районах.

По данным министерства, всего в регионе заболели 146 учащихся. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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