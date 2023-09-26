"Известия": "Движение первых" представит значки для школьников до конца года

Движение уже разработало логотип, он представлен стилизованной цифрой 1 с надписью "Первые"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" к концу 2023 года создаст специальные нагрудные значки для школьников, вступивших в ряды организации. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо движения в адрес Минпросвещения РФ.

"В настоящее время "Движением первых" запущена процедура согласования концепции по созданию специальных нагрудных значков и атрибутов, разрабатываемых для участников совместно с активистами движения. Утвержденные отличительные знаки участников "Движения первых" будут представлены до конца 2023 года", - цитирует газета письмо.

Отмечается, что движение уже разработало логотип, он представлен стилизованной цифрой 1 с надписью "Первые", а его цветовая гамма основана на цветах государственного флага России.

Минпросвещения планирует рекомендовать регионам сделать значки частью школьной формы, пишет газета со ссылкой на ответ ведомства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. Однако сначала должны быть внесены изменения в законодательство, которые бы устанавливали общие требования к школьной форме на уровне региона, сообщает издание. "Нагрудные знаки станут неотъемлемым атрибутом внешнего вида участников движения, в том числе в общеобразовательных организациях", - пишут "Известия" со ссылкой на министерство.

Согласно ответу ведомства на депутатский запрос, с которым ознакомилась газета, образовательные организации уже сейчас имеют возможность в своих локальных актах определить значки как элемент школьной формы.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ концептуально поддержало идею введения российским движением детей и молодежи "Движение первых" школьных значков как элемента формы учеников.