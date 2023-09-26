В Якутию впервые прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

Как сообщили организаторы, музей с 26 по 28 сентября будет работать на станции Нижний Бестях, а потом поедет по другим городам региона

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Первый в мире передвижной музей "Поезд Победы" прибыл на станцию Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии, он впервые будет работать на территории республики. Об этом сообщил ТАСС администратор организационного комитета музея Сергей Лукша.

"Сегодня ночью впервые в своей истории "Поезд Победы" посетил Якутию. Мы прибыли в 03:50 (21:50 мск 25 сентября) в Нижний Бестях, где будем работать ближайшие три дня с 10:00 до 19:00", - сказал Лукша.

Музей будет открыт на станции Нижний Бестях с 26 по 28 сентября. 29 сентября его смогут посетить жители Алдана, с 30 сентября по 2 октября - жители города Нерюнгри. Компания "Железные дороги Якутии" организует бесплатный трансфер из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях и обратно для посетителей выставки.

Из Якутии "Поезд Победы" отправится в Тынду и Амурскую область. "Задача состава - ездить по стране как можно чаще, посещать как можно больше городов. Поезд едет круглогодично, кроме технических остановок, - уточнил Лукша. - "Поезд Победы" отправился в октябре 2020 года из Москвы с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы посетили более 170 городов, 19 республик, к нам пришло более 700 тыс. посетителей и более 1 млн [человек] посмотрело интерактивную выставку на всех площадках".

"Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Как отмечается на сайте проекта, на сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как там. Интересно также мультимедийное сопровождение выставки: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 сенсорных столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Для того чтобы попасть на выставку, требуется пройти регистрацию на сайте проекта, вход в музей бесплатный.