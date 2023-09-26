Эксперт заявил, что вода с "Фукусима-1" может достигать берегов РФ

Однако содержащийся в ней тритий не может оказать негативного воздействия на экологию, морепродукты и человеческий организм

ТОКИО, 26 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Вода, сбрасываемая сейчас с АЭС "Фукусима-1", может в теории по сложному маршруту попадать в акваторию у российского Дальнего Востока, однако содержащийся в ней тритий не может оказать негативного воздействия на экологию, морепродукты и организм человека. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал автор многих работ по проблемам ядерной безопасности Юки Кобаяси, научный сотрудник Фонда мира Сасакавы - одного из ведущих в Японии исследовательских и благотворительных центров.

"Сбрасываемая с АЭС "Фукусима-1" в целом очищенная от радиоактивных веществ вода вначале холодным течением Оясио будет перемещаться на юг вдоль восточного побережья Японии, - сказал эксперт. - В теории она может быть подхвачена идущим на север теплым Цусимским течением. Оно в теории способно доставить содержащийся в этой воде тритий к берегам России".

"Тритий как изотоп водорода находится в соединении с морской водой, он обладает крайне слабой проникающей радиоактивной силой, - считает специалист. - Можно предположить ситуацию, при которой тритий попадет на кожу человека, купающегося в море у побережья России. Однако могу заверить, что тритий не сможет через кожу попасть в человеческий организм".

"Это вещество также могут заглатывать рыбы, - отметил собеседник ТАСС. - Однако в силу слабой проникающей радиоактивной силы оно не приведет к внутреннему облучению их органов и будет выведено из организма. В любом случае очевидно, что даже в теории в воды у России может попасть крайне незначительное количество трития".

Операция по сбросу воды

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Она подвергается очистке, однако и после этого содержит тритий, который не поддается удалению. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды, которая заполняет более 1 040 стальных баков. Правительство Японии ранее приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет.

1 сентября был завершен сброс первой партии воды объемом около 7,8 тыс. тонн. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

Эта операция одобрена Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), помимо очистки вода с АЭС дополнительно сильно разбавлена морской водой. Тритий и другие радиоактивные изотопы находятся там в незначительных объемах, существенно ниже допустимых норм, заявляют в Токио. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, пока подтверждают эти утверждения. Решение Токио о сливе воды вызвало критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая, который требует остановить эту операцию.