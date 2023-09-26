В "Фобосе" прогнозируют, что бархатный сезон продержится на юге России до конца сентября

По данным специалиста центра погоды Алины Котилевской, температура воздуха в нескольких регионах будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов

ТАСС, 26 сентября. Пора бархатного сезона, установившаяся на юге России и Северном Кавказе в начале прошлой недели, продержится до конца сентября, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Жители и гости юга России, Северного Кавказа смогут наслаждаться бархатным сезоном до конца сентября благодаря антициклону. В западной части юга России температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а в восточной, ближе к Каспию, - на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. Но из-за взаимодействия с областью низкого давления, которая находится над Турцией, Черным морем, будет плотный восточный ветер", - сказала она.

В Севастополе 26 и 27 сентября прогнозируют до +27...+29 градусов, 28 и 29 сентября - до +24...+26 градусов при ветре с порывами 12-14 м/с. В Ялте на этой неделе - до +21...+23 градусов тепла, ветер ослабеет на курорте к четвергу. В Сочи - до +24...+26 градусов, ветра не будет, в Краснодаре - до +27...+29 градусов.

В Ростове-на-Дону - до +25...+27 градусов, в Ставрополе - до +22...+24 градусов. Во Владикавказе будут развиваться массивы кучево-дождевой облачности. 26 сентября в республиканском центре Северной Осетии - Алании пройдет небольшой дождь при температуре +15...+17 градусов, в остальные дни - до +18...+20 градусов тепла. В Махачкале ветер усилится до 15 м/с к концу недели, до 28 сентября воздух будет прогреваться до +22...+24 градусов, 29 сентября - до +20...+22 градусов.

"Температура морской воды комфортна. В Ейске [ожидается] +20 градусов, в Феодосии и Алуште [прогнозируют] +22 градуса, в Ялте, Евпатории и Анапе [до] +23 градусов, в Геленджике [до] +24 градусов, Сочи и Туапсе [прогнозируют] +25 градусов", - добавила собеседница агентства.